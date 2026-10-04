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Секретарь ОП Гриб предложил ввести школьные факультативы по настольным играм

Секретарь ОП Гриб предложил ввести школьные факультативы по настольным играм

В школах следует открывать факультативы по интеллектуальным настольным играм. Это поможет отвлечь учащихся от гаджетов, заявил ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

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