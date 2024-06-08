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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Два лучших пилота квалификации «Ф-1» показали одно и то же время впервые с 1997-го

Судьбу поула впервые с 1997 года решила очередность кругов. Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл проехал круг в квалификации к Гран-при Канады за 1.

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