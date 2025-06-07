Театр абсурда
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Театр абсурда

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Диаспора уже во власти. В России. Десант Алиева "Садоводом" не ограничился - пошёл в регионы

Диаспора уже во власти. В России. Десант Алиева "Садоводом" не ограничился - пошёл в регионы

ИА Новороссия "Друзья Алиева" разоряют нашу промышленность? Удар нанесла мафия "Садовода": Русских увольняют, фабрики закрывают Коллаж NovorosInform Вскрыта новая коррупционная схема, которая подрывает экономику страны в больших масштабах.

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