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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Трассировка лучей добралась до Atomic Heart спустя 16 месяцев с релиза Разработчик...

Трассировка лучей добралась до Atomic Heart спустя 16 месяцев с релиза Разработчик...

Трассировка лучей добралась до Atomic Heart спустя 16 месяцев с релизаРазработчики шутера Atomic Heart опубликовали обновление для своей игры, которое принесло с собой множество опций доступности, исправило несколько багов, а также добавило в проект долгожданную трассировку лучей.

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