Трассировка лучей добралась до Atomic Heart спустя 16 месяцев с релиза Разработчик...

Трассировка лучей добралась до Atomic Heart спустя 16 месяцев с релизаРазработчики шутера Atomic Heart опубликовали обновление для своей игры, которое принесло с собой множество опций доступности, исправило несколько багов, а также добавило в проект долгожданную трассировку лучей.