15 смешных и жизненных переписок для поднятия настроения

Думаете, что только в ваших переписках бывают смешные и странные моменты? А может, у вас таких и вовсе не бывает? Независомо от того, как вы ответите на эти вопросы, вам наверняка будет интересно почитать чужие переписки, где полно разных смешных и неожиданных моментов.
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