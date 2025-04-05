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Эксперты назвали лучшие мобильные устройства для игр

Эксперты назвали лучшие мобильные устройства для игр

Смартфоны Xiaomi Redmi 10C, Redmi 12 4G возглавили рейтинг лучших бюджетных устройств для игр. Об этом говорится в результатах исследования компании Vigo и группы компаний «Леста Игры», с которыми ознакомились «Известия» 5 апреля.

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