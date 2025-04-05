Эксперты назвали лучшие мобильные устройства для игр

Смартфоны Xiaomi Redmi 10C, Redmi 12 4G возглавили рейтинг лучших бюджетных устройств для игр. Об этом говорится в результатах исследования компании Vigo и группы компаний «Леста Игры», с которыми ознакомились «Известия» 5 апреля.