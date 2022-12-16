Лишь 5% людей смогут ответить на эти вопросы - ТЕСТ

Широкий словарный запас — это явный козырь человека. Знание редких и сложных слов может пригодиться в различных сферах: в непринужденном разговоре, на собеседовании, во время диспута или, к примеру, для мотивации собственных сотрудников.
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