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Поражения «Зенита», «МЮ», «Сити», судьи убили «Ливерпуль», «Реал» возглавил Ла Лигу, покер Лаутаро за 27 минут и другие новости

1. «Зенит» внезапно потерпел поражение от «Оренбурга» (1:3) на выезде в 10-м туре Мир РПЛ, проиграв второй матч подряд.

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