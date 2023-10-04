ЕС готовится к официальным переговорам с Украиной по вступлению в блок. Об этом пишет Politico. Британская газета отмечает, что Брюссель «готовится дать Киеву зелёный свет» по этому вопросу до конца 2023-го.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии