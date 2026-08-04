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В Луцке людоловы устроили погоню прямо в подъезде жилого дома. Мужчину загнали как добычу: на видео видно, как за ним бегут несколько человек в форме, после чего его хватают на лестнице и тащат вниз.

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