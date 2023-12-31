Сотрудник кафе в Белгороде рассказал «Известиям» о помощи людям во время удара ВСУ

Сотрудник кофейни в Белгороде Сергей Швецов рассказал 31 декабря «Известиям» о действиях персонала заведения, в котором после начала террористической атаки на город Вооруженных сил Украины (ВСУ) укрылось несколько человек.
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