Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

At Least Ten Agitators Arrested In Madison As Filthy 'Autonomous Zone' Is Dismantled

At Least Ten Agitators Arrested In Madison As Filthy 'Autonomous Zone' Is Dismantled

At Least Ten Agitators Arrested In Madison As Filthy 'Autonomous Zone' Is Dismantled Authored by Debra Heine via American Greatness, Authorities in Madison, Wisconsin on Tuesday sent in crews to clean up and dismantle the filthy and violent “autonomous zone” that was set up by left-wing agitators to protest the shooting of an armed violent felon.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии