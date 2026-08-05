At Least Ten Agitators Arrested In Madison As Filthy 'Autonomous Zone' Is Dismantled Authored by Debra Heine via American Greatness, Authorities in Madison, Wisconsin on Tuesday sent in crews to clean up and dismantle the filthy and violent “autonomous zone” that was set up by left-wing agitators to protest the shooting of an armed violent felon.
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