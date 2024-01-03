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Свежие комментарии

Нарративы 2024

Нарративы 2024

Использовать слова надо правильно. Неправильно скажешь - неверно подумаешь. Начнем с заимствования бандеровских новообразований в русском языке.

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Комментарии
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Нарратив (англ. и фр. narrative; лат. narrare «рассказывать, повествовать») — самостоятельно созданное повествование о некотором множестве взаимосвязанных событий, представленное читателю или слушателю в виде последовательности слов или образов.
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2 час.
Дима Качусов
горе от ма😔
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2 час.

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