В Японии 55-летнюю женщину по имени Мидзуё Мидзутани, управлявшую грузовиком, приговорили к семи годам лишения свободы после смертельной аварии, причиной которой стал просмотр видеороликов в TikTok .
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