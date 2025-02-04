Экс-сити-менеджера Читы обвиняют в захвате фермерской земли

Предприятие «Нергеопром», принадлежащее бывшему сити-менеджеру Читы Владимиру Забелину обвиняют в самовольном захвате земель фермера из Газимуро-Заводского округа, это следует из обращения главы окружной администрации Михаила Ишенина в прокуратуру.
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