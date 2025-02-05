🛠 Благоустройство Милютинского парка в Алупке почти завершили Объект планируют открыть в марте — к годовщине Крымской весны, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🛠 Благоустройство Милютинского парка в Алупке почти завершили Объект планируют открыть в марте — к годовщине Крымской весны, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.