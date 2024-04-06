Сколько можно делать вид, что «Рафик не виноват»?

Владимир Черноморский

А кто подписал закон о запуске инородцев, не Путин ли, а что его тогда слушать, он сам в этом и виноват, что он нам мужской орган то вмухо в кручивает, его надо за это и спрашивать согласно конституции, им же подписанной о русскоязычном образуещем народе России, вот он и вышел сам на себя, просто хохма, сам в этом виноват, а амеры теракт видите ли у нас устроили, смех сквозь слезы и дальше захват территории России продолжается