Сколько можно делать вид, что «Рафик не виноват»? Сколько можно делать вид, что «Рафик не виноват»? Значительная часть вчерашнего выступления президента России Владимира Путина на расширенной коллегии МВД была посвящена эху недавней трагедии в "Крокус Сити Холле".
Сколько можно делать вид, что «Рафик не виноват»?
Комментарии
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валентина Васильева
И ты один из них. Чужое говно воняет сильнее.
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1 час.
Владимир Черноморский
А кто подписал закон о запуске инородцев, не Путин ли, а что его тогда слушать, он сам в этом и виноват, что он нам мужской орган то вмухо в кручивает, его надо за это и спрашивать согласно конституции, им же подписанной о русскоязычном образуещем народе России, вот он и вышел сам на себя, просто хохма, сам в этом виноват, а амеры теракт видите ли у нас устроили, смех сквозь слезы и дальше захват территории России продолжается
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41 мин.
ВЧ
Владимир Черноморский
Сам же и создал анклав террористов в России, собственноручно
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40 мин.
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