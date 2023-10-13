Путин сообщил Алиеву и Пашиняну о готовности организовать переговоры

Президент России Владимир Путин сообщил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну о готовности Москвы содействовать возобновлению мирных переговоров Баку и Еревана.
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