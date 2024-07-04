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В Кольчугино на официальном пляже утонула 13-летняя девочка

В Кольчугино на официальном пляже утонула 13-летняя девочка

По факту гибели ребенка Следком Владимирской области возбудил уголовное дело.Первый с начала купального сезона случай гибели ребенка на воде во Владимирской области произошел 3 июля в Кольчугино.

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