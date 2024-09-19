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Беспримерное попирание свободы веры и совести: Эмир Кустурица представил фильм о гонениях на УПЦ со стороны Киева

Беспримерное попирание свободы веры и совести: Эмир Кустурица представил фильм о гонениях на УПЦ со стороны Киева

Вечером 18 сентября в Белграде прошла премьера документальной картины «Люди Христовы. Наше время», посвященная гонениям на Украинскую православную церковь со стороны киевских властей, которые совершили рейдерский захват Киево-Печерской Лавры, начали сносить часовни для «неправильных» православных, устроили гонения (есть и случаи с летальным исходом) на русскоязычных священников и прихожан, запретили вести службы на русском языке и приняли закон, позволяющий и вовсе запретить и ликвидировать УПЦ.

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