Беспримерное попирание свободы веры и совести: Эмир Кустурица представил фильм о гонениях на УПЦ со стороны Киева

Вечером 18 сентября в Белграде прошла премьера документальной картины «Люди Христовы. Наше время», посвященная гонениям на Украинскую православную церковь со стороны киевских властей, которые совершили рейдерский захват Киево-Печерской Лавры, начали сносить часовни для «неправильных» православных, устроили гонения (есть и случаи с летальным исходом) на русскоязычных священников и прихожан, запретили вести службы на русском языке и приняли закон, позволяющий и вовсе запретить и ликвидировать УПЦ.