В селе Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области, жители которого более шести месяцев находились в заложниках у боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), чудом уцелел лишь один мужчина, остальные были замучены и убиты.
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