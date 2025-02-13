Трамп сообщил о реакции Путина на перемирие с Украиной

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным, который состоялся накануне, упомянул о возможности перемирия, однако его собеседник заявил о необходимости прекращения огня на постоянной основе.
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