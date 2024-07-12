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Новгородские следователи выясняют обстоятельства многомиллионного налогового преступления

Новгородские следователи выясняют обстоятельства многомиллионного налогового преступления

По информации официального представителя Следственного управления СК РФ по Новгородской области Анастасии Садриевой, отделом по расследованию особо важных дел продолжается расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере одной из коммерческих организаций, зарегистрированной в Великом Новгороде (ч.

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