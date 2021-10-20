Ушки-хвостики

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Судьба испытывает котёнка с самого рождения, но малышка переживает всё, чтобы стать счастливой

Судьба испытывает котёнка с самого рождения, но малышка переживает всё, чтобы стать счастливой

Девочке-котёнку с самого детства выпала куча испытаний, но она преодолела их все и выросла счастливой красавицей.

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татьяна
на мое усмотрение и любовь с первого взгляда к кошечке оставила бы себе.такую милашку. обожаю трехшерстных кошечек они особенные заметила)))... 9 жизней тебе послал ГОСПОДЬ!!! живи в ласке и заботе...

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