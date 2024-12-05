Рената Литвинова не посещала Москву более двух с половиной лет. Актриса и режиссер нашла свое вдохновение за пределами России, обосновавшись в Париже, где еще в середине 2010-х годов приобрела квартиру вблизи знаменитой Триумфальной арки.
Рената Литвинова тайно вернулась в Москву
Комментарии
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Николай Герасименко
"Приобрела квартиру у Триумфальной арки в Париже"! Я так понимаю, что заработанных в "ненавистной" России 🇷🇺 денег хватило на квартирку в Парижах... Поддержу комменты читателей, кому вообще интересно знать и читать о предателях своего Отечества.
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13 час.
SC
Serg Che
Бабло подзакончилось - приползли подзаработаь на соотечественниках на которых лили какашки?...
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12 час.
Лидия Курзаева
И зачем этих предателей пускают обратно в Россию?
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10 час.
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