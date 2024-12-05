Рената Литвинова тайно вернулась в Москву

Рената Литвинова не посещала Москву более двух с половиной лет. Актриса и режиссер нашла свое вдохновение за пределами России, обосновавшись в Париже, где еще в середине 2010-х годов приобрела квартиру вблизи знаменитой Триумфальной арки.