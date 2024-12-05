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Рената Литвинова тайно вернулась в Москву

Рената Литвинова тайно вернулась в Москву

Рената Литвинова не посещала Москву более двух с половиной лет. Актриса и режиссер нашла свое вдохновение за пределами России, обосновавшись в Париже, где еще в середине 2010-х годов приобрела квартиру вблизи знаменитой Триумфальной арки.

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Комментарии
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Николай Герасименко
&quot;Приобрела квартиру у Триумфальной арки в Париже&quot;! Я так понимаю, что заработанных в &quot;ненавистной&quot; России 🇷🇺 денег хватило на квартирку в Парижах... Поддержу комменты читателей, кому вообще интересно знать и читать о предателях своего Отечества.
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