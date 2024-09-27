В Челябинске возобновили движение трамваев по улице Кирова

Движение трамваев через важный перекресток в центре Челябинска полностью восстановили. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», возобновляется движение трамваев по улице Кирова через транспортный узел «Теплотехнический институт».
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