В Челябинске возобновили движение трамваев по улице Кирова

Движение трамваев через важный перекресток в центре Челябинска полностью восстановили. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», возобновляется движение трамваев по улице Кирова через транспортный узел «Теплотехнический институт».