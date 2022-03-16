Кевин Дюрэнт – об отказе Кайри Ирвинга от вакцинации: «Не думаю, что должен решать за него»

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт заявил, что не собирается убеждать своего партнера по команде Кайри Ирвинга сделать прививку от коронавируса.
Популярные статьи
- В Москве состоится масштабный ледовый фестиваль при участии главных звезд фигурного катания
- Хайо Зеппельт: «Оправдания со стороны Валиевой, на мой взгляд, абсолютно не заслуживают доверия. WADA не поверила словам ее адвокатов»
- «Появилось столько вдохновения и энергии творить! Искусство – как глоток свежего воздуха». Загитова посетила балет «Баядерка»
Свежие комментарии