Кевин Дюрэнт – об отказе Кайри Ирвинга от вакцинации: «Не думаю, что должен решать за него»

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт заявил, что не собирается убеждать своего партнера по команде Кайри Ирвинга сделать прививку от коронавируса.

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