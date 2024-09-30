Результаты опроса Noi.md: Используете ли вы искусственный интеллект в своей работе/учебе?

Редакция Noi.md призвала своих читателей принять участие в новом опросе общественного мнения и ответить на следующий вопрос: Используете ли вы искусственный интеллект в своей работе/учебе? Так, по результатам 38,3% респондентов говорят, что не знают, что такое искусственный интеллект (ИИ), 32,1% говорят, что не используют его, поскольку перепроверка выполненной работы отнимает много времени .