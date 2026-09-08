The Democratic Chicken. Or The Socialist Egg? Authored by Victor Davis Hanson via American Greatness, The primaries are over, and the November general election looms.
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