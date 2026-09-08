Zero Hedge
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Zero Hedge

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The Democratic Chicken... Or The Socialist Egg?

The Democratic Chicken... Or The Socialist Egg?

The Democratic Chicken. Or The Socialist Egg? Authored by Victor Davis Hanson via American Greatness, The primaries are over, and the November general election looms.

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