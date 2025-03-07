Тверские специалисты подтвердили безопасность и качество партий продукции для экспорта в Китай и Вьетнам

Специалистами Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтверждены безопасность и качество очередных партий пищевой продукции, подготовленных предприятиями Верхневолжья для отгрузки на зарубежные рынки.
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