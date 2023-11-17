В Болгарии подтвердили разрешение "Лукойлу" использовать российскую нефть

Депутаты болгарского парламента не поддержали законопроект, в соответствии с которым компания "Лукойл" должна была бы прекратить использовать российскую нефть для производства топлива на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл нефтохим Бургас" в трехдневный срок после его вступления в силу.
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