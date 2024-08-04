Суд в Вашингтоне вернулся к рассмотрению дела против Трампа о штурме Капитолия

REUTERS/Curtis Means Федеральный окружной суд в Вашингтоне 16 августа проведет новое заседание по делу против кандидата в президенты США и бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, обвиняемого в организации штурма Капитолия в январе 2021 года.
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