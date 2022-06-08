Сотрудники полиции проводят во Владимирской области встречи с подростками в рамках Акции «Каникулы без опасности»

Уже с первых летних дней сотрудники полиции во всех районах Владимирской области проводят профилактические встречи с юными жителями региона в рамках акции «Каникулы без опасности».

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