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Рогов: В районе сел Нескучное и Макаровка в Запорожье идут тяжелые бои

Рогов: В районе сел Нескучное и Макаровка в Запорожье идут тяжелые бои

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области в районе Времевского выступа продолжаются тяжелые бои.

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