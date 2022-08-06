Прилепин дал совет Урганту

Российский писатель Захар Прилепин дал совет телеведущему Ивану Урганту, который высмеял депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду», предложивших уволить его с Первого канала, если шоумен публично не поддержит российскую армию.
Российский писатель Захар Прилепин дал совет телеведущему Ивану Урганту, который высмеял депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду», предложивших уволить его с Первого канала, если шоумен публично не поддержит российскую армию.
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