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Катарский «Аль-Араби» близок к трансферу Верратти за 45 млн евро. Хавбек «ПСЖ» должен согласиться на переход

Катарский «Аль-Араби» близок к трансферу Верратти за 45 млн евро. Хавбек «ПСЖ» должен согласиться на переход

Полузащитник «ПСЖ» может перейти в «Аль-Араби». Клуб из Дохи предложил парижанам 45 миллионов евро с учетом бонусов, клубы близки к договоренности.

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