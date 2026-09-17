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Киселев: ВСУ столкнулись с нехваткой бронетехники из-за ударов ВС РФ по ВПК

Киселев: ВСУ столкнулись с нехваткой бронетехники из-за ударов ВС РФ по ВПК

Появление у украинской армии нового вида техники на фронте — роботизированных платформ — вскрыло острую проблему, возникшую из-за ударов Вооруженных сил Российской Федерации по военно-промышленному комплексу (ВПК) противника.

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