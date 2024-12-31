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Царьград

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  • Ильдус Мамлеев
    Во Власти все кому надо знали [такую сумму и активы просто так не утаишь], почему до сих пор молчали, что то здесь не...А вот и самая бог...
  • Зинаида
    Что же это у нас за страна? Воруют в одну ненасытную рожу больше,чем бюджет не малой страны и это власти не замечают...А вот и самая бог...
  • Амара Карпова
    СТЫД И ПОЗОР🤮💩А вот и самая бог...

Дед Мороз от военной комендатуры поздравил многодетные семьи Херсонщины

Дед Мороз от военной комендатуры поздравил многодетные семьи Херсонщины

Военная комендатура Херсонской области организовала визит Деда Мороза с подарками для многодетных семей и детей участников Специальной военной операции в Геническом округе.

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