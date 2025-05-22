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В США заявили о планах выделить $30 млрд на модернизацию ядерного арсенала

В США заявили о планах выделить $30 млрд на модернизацию ядерного арсенала

Министерство энергетики США планирует выделить $30 млрд на модернизацию ядерного арсенала страны. Об этом 22 мая заявил глава ведомства Крис Райт в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям сената конгресса США«Выделяя $30 млрд на нужды Национального управления ядерной безопасности, мы обеспечим критически важную модернизацию американского ядерного арсенала и поддержание в рабочем состоянии двигателей для подводных лодок и авианосцев», — сообщил Райт.

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