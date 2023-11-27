Тройственный союз Маяковского, Брик и Осипа: самая загадочная любовь СССР

Лилю Брик опасались, называли «чертовкой» и «агентом КГБ». Она свела с ума (в прямом смысле слова — он попал в психиатрическую лечебницу) своего законного мужа, а Владимира Маяковского вдохновила на написание стихов, но и Маяковский в итоге покончил с собой в возрасте 36 лет.