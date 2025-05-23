Почему чайник начинает шуметь прямо перед закипанием

Все мы знаем: когда чайник начинает гудеть или "бурчать", значит совсем скоро вода закипит. Но задумывались ли вы, почему? Поначалу кажется, что всё дело в пузырьках, которые поднимаются со дна и лопаются.
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