Более 2500 объектов учебно-материальной базы полигонов Восточного военного округа подготовлено в 2024 году

Особое внимание уделялось состоянию и технической оснащенности войсковых стрельбищ, и дооборудованию свыше 250 учебных мест с учетом боевого опыта, полученного в ходе проведения специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии