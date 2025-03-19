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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Драйзайтль остался с 0+0 при 7:1 с «Ютой». Форвард «Эдмонтона» прервал серию из 18 подряд игр с очками

«Эдмонтон» разгромил клуб из Солт-Лейк-Сити в регулярном чемпионате НХЛ (7:1).  29-летний немецкий форвард (22:23, 6 бросков в створ, полезность «+2») не отметился результативными действиями.

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