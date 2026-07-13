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Газета.ру

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Daily Star: чайки в Англии опьянели из-за летающих муравьев

Daily Star: чайки в Англии опьянели из-за летающих муравьев

Специалисты рассказали, почему в Британии массово опьянели чайки, пишет Daily Star. В британских прибрежных городах Лоустофт и Олдеберг очевидцы заметили чаек, которые шатаются по дорогам и ведут себя неадекватно.

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