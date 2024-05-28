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Запад готовит России удар с тыла

Запад готовит России удар с тыла

Разговор в статье пойдет о миграции В миграции никто не видит угрозу государственности Российской, идет война с Западом.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Первое посадить всех кто воет что экономика загнеться без ишаков. Второе всех черножопых лишить гражданства или отправить в сво. Ишак должен сидеть в вонючем ауле а не в России.
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1 д.
Стэйси
Почему-то это ясно простому народу, но не верховной власти и остальным чиновникам, депутатам и сенаторам. Они-то уверены что их тылы защищены и они успеют вовремя слинять в заготовленные ранее райские кущи ввиде недвижимости за бугром, счетам в банках и баулам под столом с наличкой. Среди них слишком мало непродавшихся и действительно радеющих за страну и народ, за счет которого они и барствуют
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22 час.
Natalija Osminina
Запад надеялся на переворот &quot;творческих&quot; элит - не прокатило. Потом на переворот военных элит- не прокатило. Последняя надежда у них на клан Исламистов. Они ждут, когда запылает Средняя Азия и Казахстан, чтобы подключить &quot;спящие ячейки&quot; внутри России. Так что  теперь у России главный враг- клан Исламистов.
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21 час.

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