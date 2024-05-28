Запад готовит России удар с тыла

Алексадр Вовк-Михайлов Первое посадить всех кто воет что экономика загнеться без ишаков. Второе всех черножопых лишить гражданства или отправить в сво. Ишак должен сидеть в вонючем ауле а не в России.

Стэйси Почему-то это ясно простому народу, но не верховной власти и остальным чиновникам, депутатам и сенаторам. Они-то уверены что их тылы защищены и они успеют вовремя слинять в заготовленные ранее райские кущи ввиде недвижимости за бугром, счетам в банках и баулам под столом с наличкой. Среди них слишком мало непродавшихся и действительно радеющих за страну и народ, за счет которого они и барствуют