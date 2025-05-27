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**ASRock связывает преждевременные отказы процессоров Ryzen 9000 с агрессивны...

ASRock связывает преждевременные отказы процессоров Ryzen 9000 с агрессивными настройками авторазгона PBOТемой для общения среди растущих сообщениях пользователей о сбоях в работе процессоров Ryzen 9000 стало их использование материнской платы ASRock AM5.

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