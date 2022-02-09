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Попал в плен - опорожнись перед врагом. Украинцев научили правильно сдаваться

Попал в плен - опорожнись перед врагом. Украинцев научили правильно сдаваться

Украинские патриоты начали менять свою точку зрения на перспективы войны с Россией. Если раньше во всех заявлениях и призывах сквозила уверенность в «перемоге», а конных бурятов вчерашние атошники и нынешние участники терробороны намеревались гнать до Урала, то теперь защитники Украины допускают даже то, что русские ворвутся в украинские города, и несмотря на тактику уличного боя с деревянными автоматами, которую сейчас осваивают местные жители, начнут брать в плен уличных «киборгов».

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