Попал в плен - опорожнись перед врагом. Украинцев научили правильно сдаваться

Украинские патриоты начали менять свою точку зрения на перспективы войны с Россией. Если раньше во всех заявлениях и призывах сквозила уверенность в «перемоге», а конных бурятов вчерашние атошники и нынешние участники терробороны намеревались гнать до Урала, то теперь защитники Украины допускают даже то, что русские ворвутся в украинские города, и несмотря на тактику уличного боя с деревянными автоматами, которую сейчас осваивают местные жители, начнут брать в плен уличных «киборгов».