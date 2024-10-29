По цыганскому вопросу могу сказать следующее. 1. Цыган у нас в стране в целом терпят и готовы терпеть при их адекватном поведении, но когда цыгане совсем уж явно теряют берега, наступают последствия.
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По цыганскому вопросу могу сказать следующее. 1. Цыган у нас в стране в целом терпят и готовы терпеть при их адекватном поведении, но когда цыгане совсем уж явно теряют берега, наступают последствия.
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