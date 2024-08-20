В Госдуме ответили на слова Зеленского о создании буферной зоны в Курской области

Владимир Зеленский хочет повторить в Курской области гитлеровский маневр. Об этом, комментируя слова украинского политика о создании буферной зоны в регионе России, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, его цитирует РИА Новости.
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