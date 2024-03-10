Бузова кусает локти: Дава нашел свою любовь и познакомил ее с мамой

Поклонники поняли, почему певица неожиданно надела обручальное кольцо. Давид Манукян и Мари Краймбрери соцсетиБлогер Давид Манукян и певица Мари Краймбрери несколько месяцев тянули интригу, намекая на романтические отношения.
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